【野村投信】強勁基本面是台股抗震的根基

焦點訊息：

經濟部統計處公布 2 月外銷訂單高達 425.9 億美元，續創歷年同月新高，科技類與傳產貨品接單暢旺，雖因春節而月減 19.2%，但年增率高達 48.5%，呈現連 12 紅。處長黃于玲表示，5G、高效能運算、人工智慧、車用電子等需求持續暢旺，推升全球半導體等電子零組件供不應求，宅經濟持續帶動遠距設備需求，科技類貨品接單可望續強，加上傳統貨品受惠於全球景氣復甦、產業投資意願提高及原材物? 價格走揚，未來接單展望十分樂觀。

美中兩國外交高層代表於阿拉斯加展開拜登總統任內首次會談，但在全球媒體前上演互批大會，閉門會談也無實質進展。觀察家普遍認為此舉顯示拜登政府對中策略將傾向於高強度競爭態勢。

經理人觀點：

台股仍處於獲利上修階段：

這是投資人應做多台股的重要理由之一。以電子股而言，扣除晶圓代工產業後，其餘次產業 2021 年的獲利年增率上修情形普遍都不錯（去年約 8%，今年預估 17%），傳產股去年平均約 18%，今年可望上看 27%。獲利上修時無須過度在意評價面的修正（過去一個月就是如此），請注意如今不是空頭市場，呼籲大家保持信心及耐心。

晶圓代工產能異常緊俏：

除了成熟製程調漲價格之外，我們不排除先進製程跟進的可能，畢竟台灣在 40/28 奈米的全球市佔率超過六成，10 奈米以下製程光是一座神山就拿下全球六成市佔率，確立十足的賣方市場地位。過去 20 年，無人在 8 吋晶圓領域擴產（含設備商），所以有限的供給被包括車用晶片在內等大量需求擠爆，晶圓代工報價上調壓力在短期內難以舒解。

老美持續打壓，中國芯替換商機大：

美中阿拉斯加會談針鋒相對，隱含兩強未來競爭強度升高的可能性。對中國來說，美方持續打壓「中國芯」，使其強化半導體領域的發展日益重要。目前中國晶片存量約 6,000 萬片，換算未來的替換需求相當可觀，而這是台灣部分 IC 設計及服務業者可以吞食的市場大餅。

持續看好新能源車：

不論是電動車（EV）或混合電動汽車（HEV）都將受惠，且愈來愈多車廠公布禁賣燃油車的期限與規劃進程，新能源車的市場滲透率會逐年提升，連帶使得車用半導體市場的產值不斷擴大。由於電動車所使用的晶片數量較燃油車高出數倍，我們預計車用半導體產值，將從去年的近 400 億美元成長至 2026 年的 700 億美元，錯過可惜。

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