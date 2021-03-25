比特幣跌至昨日起漲點下方 專家：用比特幣買車可能要多繳稅

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (23 日) 宣布，美國客戶已經可以用比特幣購買特斯拉汽車。但稅務專家警告，用比特幣支付可能要負擔高額稅負，花費將較現金購買高出不少。

比特幣價格台北時間周三一度升越 57000 美元，但周四下午，價格回落至 52000 美元下方，低於周三起漲點。至台北時間 15:35，比特幣在《Coindesk》平台報 52970 美元，24 小時下跌 4%。

(圖表取自 Coindesk)

稅務人員表示，用比特幣購車比起現金購買，將面臨重大稅務問題，主要原因是依國稅局 (IRS) 規定，用比特幣購物視同賣出比特幣，需繳交資本利得稅。

Piascik 註冊會計師 Ryan Losi 指出，如果客戶在去年 3 月以 3000 美元購入比特幣，然後以當前 5 萬美元以上的價格購車，將需要針對 4.7 萬美元的資本收益繳稅，實際稅率還取決於持有比特幣的時間。

如果持有超過 1 年，那麼獲利將要支付長期資本利得稅，而這取決於納稅人的收入。若不足 1 年，則需支付短期資本收益率，此稅率與一般所得稅稅率相同。

簡而言之，除非年收入低於 4 萬美元，否則如果使用比特幣購買特斯拉汽車，至少需要繳納 15% 的稅，甚至更多。