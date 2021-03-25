富邦人壽祭出五招深化保險服務 目標增員6000人

2020 年新冠肺炎疫情全球蔓延，但富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽逆勢成長，獲利大舉年增 130%，富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年適逢富邦金控 60 周年慶，身為金控一員，將透過五招深化保險服務，目標將增員 6000 人，繼續壯大富邦人壽。

富邦人壽去年不僅資產總額突破 5 兆元大關，全年稅後純益更高達 610.42 億元，較前年同期大幅成長 130%，且整體保費收入超越 5400 億元，穩居台灣保險市場之冠。陳俊伴表示，歷經 2020 年台灣邁入高齡社會、保險商品轉型和新冠疫情等挑戰，保險已成為國人健康醫療保障及退休生活的實質後盾。

展望今年，陳俊伴表示，正逢富邦金控 60 周年，富邦人壽身為富邦金控一員，將透過五招整合資源深化保險服務，分別為：一、虛實通路的業務拓展；二、商品策略以保障優先、退休規劃保險為後盾；三、人本服務公平待客；四、保險科技場景運用；五、ESG 領航推動綠色金融。

其中，虛實通路的業務拓展部分，富邦人壽表示，儘管受環境劇烈影響，該公司去年的業務人力還是維持穩定水準，全台單位據點近 500 個，透過業務員第一線服務全台超過 481 萬名保戶，今年預計增員 6000 人。

隨著數位環境興起，富邦人壽網路投保全面整合線上線下，且經過長時間的「圈粉策略」奏效，2020 全年業績市佔率業界第一，今年將聚焦推廣保障型商品，推出簡單易懂的網投商品，如短年期定期壽險等，以符合網路用戶消費特性，協助客戶快速建構基本保障。

而在商品策略部分，面對 2025 年將進入超高齡社會，富邦人壽將推出醫療、長照、養老、責任「退休四帳戶」保險保障專案，亦將配合金管會於今年 7 月啟動國人退休準備平台，除醫療健康險、長照險、類長照險外，同時也積極開發退休相關保險商品以滿足國人需要。

另一方面，受疫情影響國人健康保障意識抬頭，富邦人壽去年外溢保單購買族群以 35 歲以下年輕人為主力，且女性多於男性，顯示年輕世代逐漸接受買保單來達成健康促進的概念，也因此推出市場第一張、且業界最熱賣的糖尿病外溢保單，提供過去不易投保醫療險的糖尿病友規劃選擇。

富邦人壽表示，今年也會持續鎖定國人高度關注的健康議題，藉由保單設計，鼓勵保戶養成健康管理習慣，達到事前預防的實質效果。

ESG 是富邦人壽永續經營重要方針，在綠色金融推展上，透過綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保等四大低碳策略；另外，在綠色投資方面，全力扶植與投資 5+2 新創產業與公共建設，2020 年總計投入超過 5000 億元，今年仍會持續投入，展現企業影響力，挹注台灣社會永續發展。