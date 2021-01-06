〈房產〉富邦人壽268億元買王朝酒店登上去年亞洲飯店交易最大案

新冠肺炎疫情去年肆虐，各國紛紛祭出邊境管制禁令，商務及旅遊急凍，重挫全球觀光旅遊市場，嚴重衝擊旅館經營，旅館業成為疫情之下的海嘯第一排產業，但去年富邦人壽以 268 億元買下王朝大酒店，登上去年亞州主要交易中的最大案。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠提醒，旅館業者不應僅著眼於現在國旅市場的熱度，應該要思考，疫情終會過去，人們總會找出疫後生活的步調，跨境商旅終有解封的一日，國內業者如何在經營上精進，才是應長遠思考之計。除了景點區飯店在 2021 年仍受青睞之外，黃正忠認為，多數機構對於飯店投資仍有興趣，因此六大都會區中，交通條件優良，中小型規模，單一客源的飯店，黃正忠建議此時正是品牌汰換或再開發的機會點。

依商仲業者高力國際最新發布的報告指出，亞太區 2020 年全年的旅館交易量約 81 億美元，僅達 2019 年 148 億美元的 54%，其中旅館交易較為活絡的前五名，依序為日本、南韓、中國大陸、台灣及香港，這也是繼 2016 年後台灣再次擠入前五名，其中色哲富邦人壽 268 億元買下王朝大酒店則堪稱今年亞州主要交易中的最大案。

台北市王朝酒店。(圖：信義房屋提供)

依據觀光局統計，2020 年前 11 月來台旅客人次跌到僅剩近 136 萬餘人次，相較 2019 年同期，大減近 935 萬人次。缺少國際商旅的支持， 2020 年前三季台北市飯店住房率跌至 26.22%，每晚平均房價約 3555 元，創下近 10 年新低。高力國際研究部董事梁儀盈指出，各國採邊境管制以防堵病毒蔓延，民眾在不敢貿然出國的鬱悶心情下，僅將消費及旅遊動能轉向國內，使得國旅市場成為支撐 2020 年旅館業營運的一大支柱。

近五年台灣人出國旅遊人次由 2015 年的近 1320 萬人次，成長到 2019 年的 1710 萬人次，而 2020 年疫情黑天鵝，反而讓旅遊商機轉回到國內市場，再加上政府安心旅遊補助及三倍券等政策的加持，國內旅遊成為國人在 2020 年紓解生活壓力的方式之一，尤其是東部地區的宜蘭、花蓮、台東三處成為疫情之下的旅遊首選，住房率甚至較 2019 年小幅上升，皆有近 60%，而平均房價則維持相等水準。

以旅館業衡量旅館營運表現之平均每房收益為基準，高力國際也發現營運表現排名前 10 的觀光旅館在 2020 年出現大洗牌，黃正忠表示，以往排名前 10 名的觀光旅館，台北市會佔據一半的名額，其餘分別是日月潭、宜蘭及花蓮；但 2020 年在疫情使國際差旅重挫下，台北市僅剩 1 家，其餘都是墾丁、台東、阿里山、花蓮、宜蘭及日月潭等景點區的飯店，顯見國旅市場爆發的威力不容小覷。

至於 2021 年的旅館市場展望，高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠評估由於對疫情的擔憂未解，各國為避免國內經濟活動及生產消費行為再次受到國際疫情的衝擊，在 2021 年上半年及疫苗普遍有效施打前，跨境商旅仍難解禁，國旅仍會是台灣旅館市場主流，郊區及主要景點的飯店在 2021 年仍保有一定優勢。