〈焦點股〉中、苗水情亮紅燈 水資源概念股乘勢而起

台中、苗栗 4 月 6 日水情將轉為紅燈，並實施「供五停二」分區供水，使得水資源概念股今 (25) 日再度成為盤面人氣指標，國統早盤一度勁揚近 9%，站上 37 元，攀逾 5 年新高，千附、中宇、鉅邁、台鹽等多檔買氣也相當熱絡。

台灣中南部水情緊急，經濟部昨天召開旱災中央災害應變中心工作會報，會後宣布，苗栗、台中及北彰化部分地區自 4 月 1 日起工業用水戶節水率由 11% 提升至 13%，4 月 6 日起水情燈號改為實施分區供水紅燈。此外，高雄也因高屏溪流量持續降低，燈號轉為橙燈。

美股周三全面下挫，台股今天同步走勢震盪，不過，水資源概念股表現有撐，其中，國統一度大漲近 9%，最高達 37.3 元，創 5 年多新高，盤中漲勢收斂仍有逾 4%；千附早盤大漲逾 4%，最高來到 46.7 元；中宇、鉅邁、台鹽等也有逾 1-2% 的漲幅。

經濟部長王美花日前透露，目前海淡廠規模較小、較臨時，未來將規劃長期海淡廠專供科學園區使用，希望讓廠商在枯水期也能穩定供水，但由於產出的水成本較高，擬由產業來吸收。

千附為全台最大的海淡廠，旗下千附精密已獲准進駐中科園區設廠，千附今年 2 月營收 1.59 億元，月減 43.3%、年減 46.7%；累計前 2 月營收 4.42 億元，年減 20%。國統 2 月營收 2.53 億元，月減 47.3%、年增 57%；累計前 2 月營收 7.35 億元，年增率達 133.2%。