竹苗中水情恐亮紅燈 竹縣：將演練取水備戰供5停2

寶二水庫蓄水率已跌破 9%，大新竹及苗栗、台中缺水嚴峻，旱災中央災害應變中心本周將召開最新水情會議，外界關注是否討論升級亮紅燈。新竹縣府今 (22) 日召開第 5 次旱災應變會議，縣長楊文科表示，若 3 月底情勢仍沒有好轉，將召開緊急取水作業演練，為「供 5 停 2」做好準備。

主要供應竹科園區及新竹民生用水的寶二水庫，蓄水率持續下滑，截至 22 日下午 5 時，已掉到 8.9%，寶山水庫也不到 20%。經濟部長王美花表示，供 5 停 2 措施一定是在水情紅燈階段才會實施，政府絕對會提前通知，並做好配套，中央應變中心本周將開會檢討水情相關措施，尚未確定是否升級改亮紅燈。

王美花指出，目前全台有 5 縣市水情亮橙燈，但吃緊程度略有不同，其中，大新竹、苗栗、台中的工業節水率已要求達 11%，高於嘉南的 7%。也就是說，竹苗中三地區水情更為嚴峻，有可能改亮紅燈。

大新竹地區為半導體科技重鎮，若是進入供 5 天、停 2 天的階段，將分為甲、乙區作為停水區域，依自來水公司規劃，新竹縣分為甲區包括竹北市及部分芎林鄉，乙區為新竹市、竹東鎮及部分寶山鄉及芎林鄉。新豐湖口地區為二區支援前端水區，不停供。

王美花也強調，供 5 停 2 會以區域範圍來考量，不會以行業別來區分，會與產業事先溝通好。

新竹縣府今天召集各鄉鎮市公所與相關單位召開旱災應變會議，因應未來水情燈號若進入紅燈階段，實施分區或是定點供水，楊文科說，不希望啟動供 5 停 2 的情況，希望大家做好節水，並做好整備及盤點。

楊文科強調，不管是民生用水或產業用水，都會加強宣導節水，如果到 3 月底情勢沒有好轉，將召開緊急取水作業演練，做最壞的打算、做最好的準備。