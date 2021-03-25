〈中信金法說〉新台幣年底仍可望突破28元 水情緊張為經濟不確定因素

中信金 (2891-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說會，針對今 (2021) 年經濟展望，財務長邱雅玲表示，雖然近期美元走強，但是聯準會超寬鬆貨幣政策和貿易財政赤字開始攀升，美元下半年仍會震盪走弱，新台幣還是有升值壓力，年底前仍有突破 28 元可能性。而雖然今年經濟一片復甦，但台灣水情緊張，恐是影響 GDP 成長率的不確定因素。

邱雅玲表示，隨著疫苗施打、各國防疫措施放寬，全球經濟逐漸從衰退開始恢復動能，且去年基期低，加上產業面有強力支撐題材，包括：5G、電動車、AI、疫後新商機等，貨幣寬鬆政策又持續，美國也祭出大規模財政紓困方案，讓 IMF 日前大幅上修全球經濟成長率到 5.2%。

邱雅玲進一步指出，經濟雖然逐漸復甦，但還在疫情修復期，仍有不確定性，所以貨幣寬鬆政策與大規模財政支持還是有其必要性，預期聯準會今年仍會維持超低利率水準，每個月會持續購債規模來維持流動性。

邱雅玲指出，今年初以來，美國 10 年期債券殖利率大幅彈升，引發股市大幅修正，預期在景氣改善和物價走高，今年債券殖利率上揚難免，但是，經濟成長率和物價走勢會有前高後低趨勢，預期第二季比較高，三、四季比較低，且主要央行不會喜歡看到殖利率一直持續走高，因此，預期長債殖利率進一步上揚的幅度應該可以控制住，但流動性還是極度寬鬆，所以金融市場劇烈波動在所難免。

匯率市場部分，邱雅玲表示，美國經濟數據的表現強勁，加上美債殖利率上漲，會帶動外資撤出亞洲市場，上半年預期美元開始走強，不過，聯準會超寬鬆貨幣政策和貿易財政赤字開始攀升，下半年美元指數震盪走弱可能性還是存在。

至於新台幣，因為台灣經濟基本面穩健、出口強勁，有機會帶動外資持續匯入，且台商持續投資台灣、美國匯率報告的施壓等等，預期今年新台幣升值壓力仍存在，年底前仍可望突破 28 元。

對於台灣今年整體展望，邱雅玲表示，因為疫苗接種、各國經濟活動逐步恢復、加上去年基期低，且中美貿易戰以來全球供應鏈重組，生產線移回台灣，很多新興科技需求旺盛，因此預期出口表現仍會大幅成長。

台灣內需也會增加，半導體廠商投資先進製程，政府大力推動公共建設、危老都更、綠能建設等等，以及台商與國外大廠的投資力道，都會帶動內需表現。

邱雅玲表示，內需、外需成長也會帶動消費緩步回升，整體來看，內需、外需、消費、投資同步轉好，所以主計處大幅上修台灣 GDP 到 4.6%，但中信金內部對 GDP 預估稍微低一些。總經理吳一揆表示，保守估計 GDP 至少有 4% 以上，主要是考量水情嚴峻，若擴大限水一個月，恐影響成長動能，氣候變遷是今年台灣經濟比較不確定的影響因素。