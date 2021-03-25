〈徐旭東開講〉未來兩、三年經濟進入成長期 惟供應鏈重整仍是挑戰

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東今 (25) 日參觀 2021 智慧城市展，對於未來景氣看法，他表示，全球經濟經過新冠疫情後，未來兩、三年將走向成長期，且看不出來有低迷的時候，惟全球供應鏈重整仍是挑戰。

徐旭東指出，全球經過一年低迷情況後，新冠疫情有望在今年下半年獲得控制，加上美中貿易戰問題也會解決，全球經濟已恢復成長，其中，中國經濟成長率 (GDP) 達 6%、美國也有 4%，企業未來兩、三年也將進入成長期。

徐旭東表示，受到疫情影響，過去經濟發展速度放緩，不過企業加速成長同時，若出現通貨膨脹也是自然現象，值得注意的是，企業此時需要重新調整心態，供應鏈雖然已經無法依賴單一地區，面對供應鏈需要重新思考，重組過程仍是挑戰。

總經理井琪補充，經濟最壞的時間已經過去，疫情帶動許多企業數位轉型與遠距需求，其中，遠傳開始布局的遠距診療，雖然從偏鄉開始啟用，但儼然成為趨勢，未來也會協助政府、企業轉型，提供解決方案。

對於長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪 (Ever Given) 在蘇伊士運河轉彎不慎擱淺，徐旭東為裕民航運 (2606-TW) 董座，他認為，此事屬於特殊案例，應趕快解決。

國內水情拉警報，面對台灣缺水問題，徐旭東指出，近期受到天氣影響出現缺水問題，各界應好好冷靜、有系統的處理，尤其台灣是全球最不會缺水的地方，台灣需要一系列水系統措施，包括流動、儲存等。