〈房產〉法人戶以6.7億現金購敦南商辦2戶 暫居交易之冠

據台北地政雲最新資訊揭露，敦化南路老牌商辦「潤泰金融大樓」2、3 樓戶別，今年 2 月由山珀有限公司以 6.7 億無貸款買下，暫居今年北市商辦交易的總價冠軍。

同時，內湖區的「晶鑽科技大樓」頂樓戶，也於同月被第一金人壽斥資 2.26 億現金收購；而 1 月時，大安的「千富企業大樓」4 樓，亦被網擎資訊軟體以 1.2 億購得，同樣沒有貸款。

由於北市商辦的供給狀況尚屬短缺，加上商辦兼具自用與收租的彈性，法人又需要為手頭豐沛的資金尋找理想去處，因此區段條件佳、租金行情穩定的商用不動產，就成了法人資金停泊的好去處。本次 6.7 億元成交的「潤泰金融大樓」，若買家將物件釋出到租賃市場，以當地中古商辦單坪月租金約約 1500 元估算，投報率可翻越 2% 門檻。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年海外資金返台投資佈局，帶動商辦市場的買氣，先前以低價取得的投資人，近期轉手便有機會獲得不錯收益。以內湖晶鑽科技大樓頂樓戶為例，前一手屋主 2019 年時以 1.2 億元購入，換算取得每坪約 35 萬元，低於區段平均行情不少，因此今年以約 69 萬元、符合當前市場均價的價碼轉手，獲利將近 1 億元。

張旭嵐進一步表示，近來政府的房市政策雖屢有變化，但法人購置商辦的情況，應會維持穩定步伐。因為央行雖大抽法人購屋的銀根，將法人置產的房貸成數，從 6 成進一步壓縮到 4 成，但控管標的以住宅為主，純粹登記自用的商辦物件，則不在此次管制範圍之內，加上區位良好的商辦物件，不僅可自用，也適合資產進行長線佈局，仍是市場搶手標的。