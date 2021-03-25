大中Q2擬漲價10-20% 部分訂單看至年底

MOSFET 廠大中 (6435-TW) 今 (25) 日舉辦法說會，董事長薛添福指出，由於晶圓代工、封測成本上揚，第二季開始轉嫁給客戶，價格漲幅約 10-20%，展望今年，目前已有客戶訂單下到年底，今年取得產能也較去年增加，整體營運樂觀。

大中去年第四季毛利率達 19.82%，創近兩年新高，薛添福表示，去年第四季仍未反映價格上漲，主要是受惠產品組合優化、拉抬毛利率，同時預期未來產品組合變化不大的前提下，毛利率將保持現有水準，約 18-20%。

展望全年，薛添福認為，從目前客戶訂單來看，需求相當強勁，大中也檢查過客戶、通路庫存，水位仍偏低，儘管下半年需求沒有那麼好，客戶也需要回補庫存，已有部分客戶訂單下至年底。

針對供應鏈，薛添福回應，大中晶圓代工產能在台灣、中國各一家，預期今年在兩家產能取得份額都可較去年增加，不過由於整體供需吃緊，產能取得相當有限，預期增幅不會太多，下半年增產的效益會陸續顯現，也持續尋找新產能。

市場也比較今年與 2018 年 MOSFET 大缺貨的情況，薛添福直言，今年是什麼都缺、缺的項目很多，客戶自己掌握度也不高，且此次不論前段、後段產能全面緊張，要求增加產能的困難度較 2018 年明顯提升。