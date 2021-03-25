宏佳騰去年EPS 3.19元 入MIH平台將參與微型自駕車計畫

機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (25) 日召開董事會通過 109 年度財報和盈餘分派案，稅後純益 2.38 億元，創 4 年來新高，EPS 為 3.19 元，展望後市，宏佳騰指出，除了具有競爭力的智慧電車還不夠，後市著眼於未來自駕車的興起，將搭配鴻海(2317-TW)MIH 的 EVKit 平台，參與微型自駕車計畫。

宏佳騰董事會也通過 109 年度盈餘分派案，擬發放現金股利 2 元，配息率 62.7%，以今日收盤價 39.8 元計算，現金殖利率約 5%。

宏佳騰去年合併營收 32.26 億元，年增 34.45%，營業毛利 7.76 億元，年增 46.09%，毛利率 24.05%，年增 1.9 個百分點，營業利益 2.39 億元，年增 97.16%，營益率 7.41%，年增 2.36 個百分點，稅後純益 2.38 億元，年增 68.92%，每股純益 3.19 元，

其中，宏佳騰去年第四季合併營收 9.63 億元，年增 54.08%，營業毛利 2.3 億元，年增 112.96%，毛利率 23.87%，年增 6.63 百分點，營業利益 0.6 億元，年增 452.9%，營益率 6.18%，年增 8.96 個百分點，稅後純益 0.64 億元，年增 276%，每股純益 0.87 元。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，由於去年外銷 ATV(沙灘車) 持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長，內銷也受惠電動車銷售熱絡，帶動營收攀升。

展望後市，鍾杰霖認為，要抓準未來趨勢，單憑具有競爭力的智慧電車還不夠，著眼於未來自駕車的興起，宏佳騰將更著重思考最符合市場需求的商業模式。

宏佳騰今日受邀在鴻海 MIH 電動車開放平台第一次會員大會中進行專題演講，執行長林東閔在會中提到，台灣擁有 1400 萬台機車，是全球機車密度第一的國家，而宏佳騰正持續思考如何將機車王國升級成智慧機車王國。

林東閔說，宏佳騰在 2018 年推出了全球首款智慧儀表系統 CROXERA 後，於 Gogoro PBNG 聯盟中脫穎而出，站穩僅次 Gogoro 的銷售亞軍地位，而隨著 Toyota 以及許多未來車大廠公布的車款中可發現，除了一般傳統的四輪汽車外，未來一人和兩人座的微型自駕車，可望在消費者市場中占有一席之地。

因此，宏佳騰將計劃運用多年的造車技術和 CROXERA 智慧車聯網，搭配 MIH 的 EVKit 平台，參與微型自駕車計畫。