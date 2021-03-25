皇龍去年獲利登頂 EPS 2.63元 擬配2元現金股利

皇龍開發 (3512-TW) 去年財報出爐，稅後純益達 2.03 億元，創新高，年增 7.99 倍，每股純益達 2.63 元，今 (25) 日董事會通過配發 2 元現金股利，為上櫃掛牌以來新高，依今天收盤價 37.1 元計算，現金殖利率 5.39%。

皇龍開發去年營收 24.12 億元，毛利率 16.84%，年增 5.01 個百分點，稅後純益達 2.03 億元，創新高，年增 7.99 倍，每股純益達 2.63 元。公司董事會今天決議配發股利，也是新團隊入主 6 年來首度配發。

皇龍開發去年主要入帳的內容包括電子事業部約 10 億元，營建約 14 億元，其中包括台南永康的「山見睛」認列約 5 億元，九份子的「天慕」案認約 9.6 億元；今年則有台南中西區的雲鼎案已拿到使用執照，4 月開始交屋，總銷有 14-15 億元，已銷售達 33%，至於今年正在興建中的還有總銷 10 億元的「天慕二」，最快明年底交屋。

同時，皇龍 20212 年還會有總銷 10 億元，100% 完銷的台南九份子「天席」案入帳。

皇龍開發電子事業部去年營收約 10 億元，生要在散熱、金屬機構件產品，預估今年起在產品的優化及新客戶的加入放量出貨的有利因素之下，預估營收將有成長空間。

皇龍開發訂 6 月 16 日召開股東會。