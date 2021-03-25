醫美、新品雙軌並進 佐登-KY全年營收拚創新高

佐登 - KY(4190-TW) 擺脫營運谷底，今年將擴大醫美版圖，兩岸再擴展 3 家門市，營收貢獻有望年增 2 倍，加上美容新品牌打入連鎖藥妝店並將推出新品，看好今年全年營收年增超過 3 成，超越 2019 年水準、拚新高。

佐登過去主要營運動能來自美容 SPA 業務，近年積極擴入醫美領域，預計今年兩岸將再展 3 家門市，總店數達 14 家，其中，台北門市預計 4 月上旬開幕，中國則選定南寧與北京。

據了解，台灣佐登醫美門市，單家門市月營業額約 600 萬元、中國單家月營業額約人民幣 200 萬元 (約新台幣 876 萬元)，去年醫美營收貢獻約 2 億元，隨著今年新門市陸續開幕，營收貢獻上看 6 億元，營收比重將從去年的個位數，攀升至 17%。

佐登近期推出新品牌珍朵斯特已打入連鎖藥妝通路康是美，後續將跨入佐登商城、momo 等電商平台，另外，佐登觀光生技園區預計明年第 2 季開幕，也將引進珍朵斯特產品。

此外，佐登也將推出保健食品，去年 9 月推出益生菌後，至今已賣出超過 3 萬盒，本月再上市蔓越莓益生菌，下半年則在推出膠原蛋白飲，添營運成長動能。

佐登去年稅後純益 2.58 億元，年減 45.1%，每股純益 4.41 元；去年第 4 季稅後純益 1.35 億元，季增 56.9%、年減 16.14%，每股純益 2.31 元。