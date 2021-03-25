中租去年賺逾一股本 今年營運估雙位數成長

中租 - KY(5871-TW) 今 (25) 日舉行第 4 季法說會，董事長陳鳳龍表示，去年下半年營運起隨疫情趨緩回升，預估今年可望延續去年成長動能，帶動營運繳出兩位數成長成績。

中租 - KY 去年自結合併稅後純益 169 億元，年增約 9%，每股稅後純益 12.2 元，賺逾一股本，股東權益報酬率 (ROE)22%。

營收部分，去年合併營收年增約 0.6%，主要是 2020 年起中國大陸與越南地區銷貨收入，依淨額法僅認列利潤，如還原 2019 年銷貨收入依總額法認列方式推算，2020 全年合併營收則較前年增加 18%。

分析主要市場營收表現，台灣地區與中國大陸地區 (還原後) 去年營收分別較前年同期分別成長 16%、21%，主要是新增業績增加帶動利息及手續費收入成長所致。

陳鳳龍表示，去年第 3 季起隨疫情趨緩，營運業務動能也跟著提升，去年應收款淨額較去年成長 16%，中國大陸地區年增 22%，東協地區年增 7%，而台灣地區應收款淨額則較前年增加 15%。

展望後市，陳鳳龍預估，今年仍可維持 2020 年業務及成長動能，其中台灣及東協地區全年預估成長 10% 到 15%，中國大陸地區全年預估成長 15% 至 20%。

此外，中租指出，今年因應歐盟及 OECD 經濟實質新規定，公司將微調控股公司投資架構，此舉將使公司整體有效稅率由 2020 年約 29% 提高至 33%，但有效稅率調整將會是一次性調整，2022 年預估將回復至約 29% 水準。