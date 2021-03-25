外資提款面板雙虎近40億元 今年賣台股逾3700億元

台股今 (25) 日上漲 28.02 點，收在 16060.14 點。三大法人合計賣超 173.92 億元，其中，外資持續倒貨 165.73 億元，大舉提款面板雙虎近 40 億元；若拉長時間來看，外資 5 天下來已砍出超過千億元，合計今年以來短短不到三個月，外資已賣超台股超過 3700 億元。

今日外資賣超 165.73 億元，投信賣超 0.05 億元，自營商賣超 8.14 億元，三大法人合計賣超 173.92 億元。外資賣超面板雙虎居冠亞軍，群創遭外資殺出 11.7 萬張、折合約 22.98 億元，友達也被大賣 8.45 萬張、折合約 16.47 億元，外資光是在面板雙虎身上就提款近 40 億元，占今日外資賣超的近 1/4。

若以外資買超前 10 名來看，華頓 S&P 布蘭特正 2 獲買超 3.96 萬張、開發金 3.28 萬張、宏碁 2.64 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買超 1.92 萬張、富邦金 1.34 萬張、中信金 1.14 萬張、佳世達 1.11 萬張、中壽 1.05 萬張、元大 S&P 石油 9580 張、國泰金 8218 張。

外資賣超前 10 名：群創 11.7 萬張、友達 8.4 萬張、長榮 5.7 萬張、台積電 2.02 萬張、欣興 1.21 萬張、新纖 1.12 萬張、誠美材 9897 張、裕隆 7016 張、中鴻 6749 張、榮成 5182 張。

投信買超前 10 名部分，群創 1.06 萬張，其餘南紡、長榮都是 6000 餘張，聯電 4246 張、開發金 2946 張，仁寶、英業達、南茂則都是超過千張，冠德、景碩則 7、8 百張。

投信賣超前 10 名，依序為欣興、中鼎的 4000 餘張，旺宏 3000 多張，創見、友達都是 2000 餘張，緯創、美律、強茂、華新科、中鋼則都是超過千張。

自營商買超前 10 名，華頓 S&P 布蘭特正 2 獲買超 8.35 萬張、元大 S&P 石油 4.31 萬張，其餘依序為南紡 3192 張，宏碁、元大高股息、國泰股利精選皆是 2000 餘張，陽明、精英、聯電、華紙則獲買超 1700-2000 張不等。

自營商賣超前 10 名，元大台灣 50 反 1 遭賣 1.7 萬張、中信中國高股息 1.3 萬張，其餘群創 8000 多張，元大滬深 300 正 2 遭賣 6000 多張，彩晶 4005 張、中信中國 50 遭賣 3942 張，緯創、新纖、友達、富邦臺灣加權反 1 都被賣 2000 多張。

今年以來，外資已經賣超台股 3706 億元，但是靠著內資相挺，投信買超 245.5 億元、八大官股行庫大買 548.74 億元，儘管自營商賣超 276.2 億元，台股加權指數今年還是累積上漲 9.01%，守在「萬六」大關，不過，目前 5 日線、月線都已下彎，16100 點附近的上檔沈重壓力，外資必須盡速重掌兵符，才有助台股多頭人氣不墜，否則不排除持續震盪下修。