〈國泰金看經濟展望〉台股今年不會泡沫化 明年一項指標牽動是否債務危機

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日發表台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強表示，縱使台灣景氣持續改善，預估台灣央行今年還是不會升息。至於股市有沒有可能泡沫化？徐之強認為，今年有基本面支撐，台股還不會泡沫，但明年比較不確定，若公司獲利沒跟上資產價格，債務與泡沫危機有可能爆發。

徐之強表示，近期美歐公債利率明顯竄升，然主要央行淡化通膨風險，全球各地金融情勢大致處於正常波動區間。而主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，預期台灣央行 2021 年仍將維持政策利率不變。

徐之強進一步表示，今年初受累於台幣勁升，台灣金融情勢指數由去年底之「寬鬆」下滑至「穩定」區間。展望第二季，美債利率上揚令全球股匯市的波動增加，台股與台幣陷入震盪的可能性提高，預估金融情勢指數將波動於「穩定」與「趨向緊縮」區間，呈現穩中略緊的局面。

徐之強指出，影響 2021 年經濟成長與金融情勢，主要有六大因素：(1) 全球新冠肺炎疫情與疫苗有效性風險；(2) 全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性；(3) 全球政府債務攀高可能增加主權債務違約風險；(4) 美中爭端與國際政治的不確定性；(5) 主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；(6) 疫情加速推動 5G、AI 和高效能運算產品需求，有利出口。

由於目前主要股市都在歷史高檔位階，是否可能出現泡沫化備受矚目，對此，徐之強表示，全球政府都在印鈔票，加上低利時代利率逼近為零，大家都在找投資缺口，這會鼓勵大家財富增加、所得變高、消費也增加，進而促進經濟實質面的成長，帶來正向循環，反應基本面有撐，尤其是新興科技如半導體業獲利都很好，因此我們不認為台股或全球股市會泡沫；但是明年就比較不確定，若公司獲利沒跟上資產價格，債務與泡沫危機有可能爆發。