〈美股盤前要聞〉鮑爾談及未來減少購債 主要股指轉為下挫

華爾街力圖走出周三 (24 日) 科技股下挫的局面，美國聯準會主席鮑爾暗示遲早將減少購債政策，周四盤前主要股指在平盤震盪小跌。標普 500 期貨跌約 9 點，道瓊期貨跌 78 點，那斯達克 100 期貨跌 25 點，跌幅在 0.3-0.4% 。

1. 聯準會主席鮑爾暗示 遲早將解除刺激政策

美國聯準會主席鮑爾暗示，會有結束刺激措施的一天，促使股票期貨轉跌。

鮑爾表示，國會的刺激措施和疫苗分發的加速使經濟復甦的速度超出了預期。因而在某些時候，聯準會將撤出寬鬆。

鮑爾接受 NPR 訪問時表示，隨著在實現目標方面取得更大的進步，將逐步減少購買的美國公債和抵押支持證券的數量。

2. 葉倫對美國經濟有信心 稱銀行業體質健康

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (24 日) 表示，目前美國銀行體質健康，應可以發放股利和執行庫藏股回購，展現對美國經濟從疫情中復甦的信心。

葉倫在第二天的國會聽證會上表示，儘管先前曾反對金融機構發放股利與執行庫藏股，但現在銀行業看起來已更健康，「應有一定的能力遵守規則，同時回饋股東。」

葉倫和聯袂出席聽證會的聯準會 (Fed) 主席鮑爾都對美國經濟展望樂觀，主因在於疫苗大規模接種以及 1.9 兆美元的財政紓困。鮑爾也認為，最可能的情況下，今年將是成長非常、非常強勁的一年。

3. 拜登將召開上任以來首次白宮記者會

上任兩個多月後，美國總統拜登周四將首次舉行正式白宮記者會，並將面臨槍枝管制和移民等問題的棘手問題。

預計包括上任前 100 天，要提供 1 億劑新冠疫苗的目標，以及通過 1.9 兆美元的疫情救援法案，都會成為記者會重點。

拜登還可能需要闡明，他在美國與俄羅斯和中國的棘手關係上，外交政策的立場。

4. 美 SPAC 新創借殼上市熱潮 傳 SEC 將展開調查

特殊目的收購公司 (SPAC) 去年在美國引起熱潮，路透周四 (25 日) 獨家報導，美國證券交易委員會（SEC）將對 SPAC 熱潮展開調查，目前正在蒐集有關承銷商如何管理相關風險的消息。

4 名消息人士披露，SEC 近日致函華爾街銀行，要求提供與 SPAC 交易相關訊息。其中兩名消息人士表示，由於 SEC 信函是要求銀行自願提供訊息，並未達到正式調查程度，不過另一名消息人士則說，信函是由 SEC 執法部門發出，有可能是正式調查的前奏。

消息指出，SEC 希望了解 SPAC 交易費用、交易量、銀行內部對交易的監管措施，同時 SEC 也詢問有關法遵、報告與內控問題。SEC 並未回應此消息。

5. 晶片嚴重短缺 通用汽車再度宣布車廠停工

因受全球晶片供應短缺衝擊下，通用汽車 (GM-US) 周三擴大減產計畫，宣布再度暫時關閉北美一間中型皮卡車組裝工廠。

通用汽車表示，位於密蘇里州的組裝工廠將在 3 月 29 日至 4 月 5 日停產，並打算將位於密西根州的工廠停工時間延長兩周，該廠自 3 月 15 日以來一直處於閒置狀態。

通用汽車發言人 David Barnas 表示，公司預估今年獲利恐損失 20 億美元。雖然 Barnas 並未透露停產將損失多少銷量，但表示年底會盡可能彌補產能損失。