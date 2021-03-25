公準去年EPS 2.34元創四年新高 擬配1.2元現金股利

半導體設備零組件供應商公準 (3178-TW) 今 (25) 日公布去年財報，受惠半導體設備客戶銷售暢旺，公準零組件出貨也成長，隨著營收規模放大，獲利也成長、達 1.06 億元，創四年來新高。

公準董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 1.2 元現金股利，配發率約 51%，依今日收盤價 88.4 元計算，殖利率僅 1.36%。

公準去年第四季營收 2.97 億元，季增 3.13%，年增 1.71%，毛利率 23.23%，季減 4.09 個百分點，年減 0.42 個百分點，營益率 8.75%，季減 3.94 個百分點，年增 3.66 個百分點，稅後純益 0.15 億元，季減 37.5%，年增 650%，每股稅後純益 0.31 元。

公準去年營收 12.64 億元，年增 15.33%，毛利率 26.5%，年增 2.84 個百分點，營益率 12.2%，年增 5.28 個百分點，稅後純益 1.06 億元，年增 92.73%，每股稅後純益 2.34 元。

展望今年，公準兩大客戶應材、艾司摩爾均看好半導體設備發展，隨著客戶需求強勁，公準也啟動擴產，預計今年底完工，也看好營收將挑戰歷史新高。