裕隆體質調整有成轉盈 去年EPS 2.8元寫15年來新高

裕隆 (2201-TW) 公布去年財報，在一系列減資調整體質的措施後，全年稅後純益 27.39 億元，在前年大虧近 245 億元後成功轉盈，並創 5 年來新高，每股純益 (EPS)2.8 元，創 2006 年以來新高；董事會擬配發現金股利 1 元，配息率 35.7%。

裕隆去年合併營收 825.98 億元，年減 3.73%，營業毛利 186.18 億元，年增 216.78%，毛利率 22.54%，年增 15.69 個百分點，營業虧損 12.18 億元，年增 96.04%，營益率 - 1.48%，年增 34.35 個百分點，稅後純益 27.39 億元，每股純益 2.8 元。

其中，裕隆去年第四季合併營收 240.44 億元，年增 3.46%，營業毛利 40.22 億元，年增 157.4%，毛利率 16.73%，年增 46.89 百分點，營業虧損 21.19 億元，稅後純益 12.31 億元，創 2018 年第二季以來新高，每股純益 1.26 元，則是 2005 年第四季以來高點。

裕隆減資後股本縮至 100 億元，隨後裕隆啟動品牌策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台和研發能量對外全面開放，力拚旗下品牌納智捷以輕資產的營運模式適應未來趨勢。

法人看好裕隆後市，一方面納智捷品牌虧損降低，同時裕隆與鴻海透過雙方合資的鴻華先進發展 MIH 電動車開放平台，有望在電動車的電機、電控、電池等領域持續有斬獲，並在未來取得一席之地，今年裕隆獲利可望再優於去年表現。