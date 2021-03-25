〈長榮貨輪卡蘇伊士〉金管會要求盡速重訊說明營運、投保影響

長榮海運 (2603-TW) 巨型貨櫃輪長賜輪，在蘇伊士運河意外擱淺，造成該公司股價今 (25) 日爆量下跌 4.58%，金管會表示，長榮需盡速發布重大訊息，說明營運面與投保評估影響。

長榮長賜輪擱淺，一度使全球 185 艘船隻動彈不得，目前尚未脫困，已卡在蘇伊士運河超過 50 個小時，船公司已向荷蘭疏浚公司「Boskalis」求救，但 Boskalis 公司研判，脫困恐需花費數周時間，後續恐面臨國外保險業者與再保公司天價索賠，責任歸屬尚待釐清。

受此衝擊，長榮海運今天大跌 4.58%、收 41.7 元，不僅跌破 5 日線，若不止跌將下探 10 日線 41.59 元價位，且今天持續爆出 29.3 萬張巨量，引發金管會關注。

保險局長副局長王麗惠則表示，據產險公會表示，國內產險業目前都沒有承保長賜輪的船東或船舶險，因此國內保險業部分並沒有損失。現在要看的是，長榮海運向國外保險公司投保的狀況。

證期局副局長蔡麗玲表示，證交所已要求長榮海運儘速發布重大訊息，對外說明此次擱淺事件對公司營運面的重大影響，其中，包括投保的評估影響也必須一併對外說清楚。