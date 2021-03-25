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保費7月大洗牌！定期壽險純保費估降3成 健康險恐漲10-30%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
7月保費大洗牌！定期壽險純保費估降3成 健康險恐漲10-30%。(鉅亨網資料照)
7月保費大洗牌！定期壽險純保費估降3成 健康險恐漲10-30%。(鉅亨網資料照)
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隨國人死亡率下降且壽命延長，金管會今 (25) 日宣布，第六回生命表將於 7 月上路，以新表試算，定期壽險「純保費」將可望下降約 3 成；不過，壽險業者提醒，也因為國人平均餘命延長，長壽風險增高，健康險 (醫療險) 保費恐怕會大漲 10-30%。

金管會表示，壽險業目前適用 2012 年發布的第 5 回經驗生命表，依生命表所載不同性別與年齡死亡率，評估產品規劃與費用的擬定。但有鑑於近年政府致力於公共衛生改善，以及醫療技術進步下，我國國民死亡率不斷下降，壽命持續延長，有重新檢討編製的必要，因此，第六回生命表將於 7 月上路。

第 6 回生命表上路後，保險公司基於承保成本降低，通常亦會調降壽險商品定價的預定死亡率，並間接促使壽險保費有調降空間，預估定期壽險「純保費」降幅大約 3 成。

金管會指出，生命表死亡率改善後，影響的是保險公司計算「純保費」，保險公司最後訂定的商品保費，還需將預定發生率、預定利率及預定費用率等因素納入考量，因此實際保費最終還是依各公司規劃而定，

外界也關切，雖然定期壽險保費可望調降，但是健康險是否可能因國人平均餘命延長，長壽風險增高，保費隨之上漲，金管會表示，這要回歸各保險公司商品設計型態和保障範圍。

壽險業者預估，對於健康險來說，若第六回生命表上線後，保費將會變貴，預估重大疾病險可能上漲 5%，年金險可能漲 7-20%，長照險、住院醫療險、防癌險、手術險則可能漲 10%-30% 不等。

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