疫情影響薪情 青年投保掌握四大要點衝刺事業有後盾

新冠肺炎疫情自去 (2020) 年發生至今尚未完全紓緩，國內產業難免受到影響，根據求職網調查顯示，高達四分之三的上班族覺得「調薪進度」受疫情影響，對此，全球人壽提醒，329 青年節將至，正值職場黃金奮鬥期的青年朋友，可先從投保 4 要點著手，善用保險保障，讓事業衝刺時有堅實後盾。

首先，必備意外險及意外醫療險。全球人壽表示，年輕人在外奔波機會多，發生事故意外風險機率也較高，根據衛福部統計，意外死亡已連續三年高居 25 歲到 44 歲死亡原因前三名，顯示意外險是青年不可或缺的保障。

另外，意外醫療保險中有實支實付醫療險與日額型醫療險，可有效填補意外受傷後的醫療費用，加上意外險有「低保費、高保障」的特性，是青年族群投保時可優先選擇的保險。此外，對於已經投保意外險及意外醫療險的年輕人，則是可以再補強如遇重大意外失能時，有按月提供照護補助或收入填補的意外失能扶助保障。

其次，應強化實支實付醫療險。衛福部健保統計年報顯示，25 歲到 39 歲青年族群一年平均就診 12 次。而近年來醫學技術發展迅速，許多新型治療方式多為自費項目，全球人壽建議，透過實支實付醫療險較能應付罹患疾病住院時，所需的健保不給付之自費醫療項目，正因為現在自費費用越來越高，因此投保時，雜費限額的保障建議至少要有 15 萬~ 20 萬元，唯有提早準備才能確保萬無一失。

第三，備齊癌症險或重大傷病險保障。青年族群普遍認為癌症是中老年人疾病，與自身較無相關，因此投保時可能遺漏這部分的保障。癌症登記報告顯示，25 歲至 39 歲的青年族群，以五歲為一區間，年齡每增加五歲罹癌人數增加近一倍，加上日常生活型態改變，熬夜、空汙、油炸食物等致癌因子比過去來得多，也有研究指出癌症有年輕化趨勢，比如藝人余天女兒余苑綺確診直腸癌時才 31 歲，雖曾抗癌成功但今年初又復發。

由於癌症治癒後的復發或轉移時有所聞，全球人壽提醒，除了備妥一次性給付的重大傷病險外，也要規劃提供多次給付的癌症險，透過這樣的搭配規劃才能夠有效填補後續醫療費用支出，降低癌症帶來的經濟衝擊，避免人生規劃受影響。

最後是投資型壽險部份，全球人壽指出，青年族群可透過意外險、醫療險、癌症險來保障自身的醫療需求，通常因年紀尚輕不會考量到壽險，不過，身為家庭經濟支柱如在衝刺事業的黃金時期有任何意外，都可能為家庭帶來劇烈影響。全球人壽建議青年可考慮投資型壽險，保費、保額能按經濟狀況彈性調整，也能靈活運用資金，結合資產累積與保障雙重功能，給予家人一定的照顧。

全球人壽提醒，不論是正兢兢業業在職場全力打拼，或是生活需求開啟兼職斜槓人生的青年族群，都要及早透過投保 4 要點來檢視與安排，如有其他考量，也可諮詢專業保險從業人員意見，才能在衝刺事業時免操心。