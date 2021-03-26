新疆棉花延燒！ H&M被消失 遭百度阿里等中國電商「下架」

瑞典著名服裝零售品牌 H&M 一年多以前涉及新疆棉花採購的一則舊聲明引發中國網友、企業抵制，週四 (25 日) H&M 已經從中國主要電商、百度地圖 APP 中「被消失」。

外媒報導，淘寶、京東上搜尋關鍵字「H&M」和「hm」，以及在阿里巴巴旗下的 Amap 與百度等地圖搜尋 APP 鍵入「H&M」均無任何結果。

(圖片：AFP)

對媒體報導內容京東拒絕發表評論，而阿里巴巴和百度也未立即回應相關詢問。

新疆是維吾爾族穆斯林的家園，被聯合國，美國，英國和其他國家認定為受中國政府壓迫的種族。為針對中國政府強迫勞動的事證，美國，歐盟，英國和加拿大等國本週共同採取行動，對涉嫌侵犯人權和侵犯人權的多位中國官員實施制裁。

中方隨即反擊，對歐盟採取懲罰性措施，制裁對象包括歐洲議員、外交官、機構與相關親友，並禁止他們所在的企業與中國進行貿易往來

另一方面中國也極力否認關於新疆的一切指控。中國政府宣稱，美國，英國，加拿大和人權團體在新疆所稱的拘留所設施實際上是職業培訓中心。

中國外交部週四 (25 日) 記者會被問到中國商務部是否要求電商「下架」H&M 之類的字串時，發言人高峰表示「關於某些公司對某些虛假訊息的所謂商業立場，中國消費者已經做出了回應，並採取實際行動。」

他稱：「希望有關公司能夠遵守市場規則，調整不良行為，避免業務政治化他在演講中說。」

此外他補充：「歡迎外國公司在中國進行正常營運，並在新疆投資和展開業務。」

不過維權人士和聯合國人權專家表示，新疆再教育營中至少關押超過 100 萬穆斯林。維權人士和一些西方政治人物指責中國使用酷刑、強迫勞動等施壓穆斯林。