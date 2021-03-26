〈貴金屬盤後〉黃金區間交易 吐回前一日漲幅 市場尋覓突破催化劑

週四 (25 日) 交易，黃金期貨收低，交易鎖在狹窄區間，投資者靜待能突破該區間的催化劑。

AvaTrade 首席市場分析師 Naaem Aslam 表示，「美元指數繼續走高，令黃金難以尋覓任何方向。」ICE 美元指數週四上升 0.3%。

美財長葉倫 (Janet Yellen) 週三在向國會發表的證詞中提到，美國經濟正況正在改善，美國的銀行資產負債表健康程度足以讓他們恢復派息。「當然，從交易者的角度來看，這是啟動市場偏向風險的事件，可能會進一步削弱黃金需求。」

「但只要金價持續維持在 1700 美元以上，黃金價格可能就會擺脫困境。」Aslam 說。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 8.10 美元或近 0.5%，收每盎司 1725.10 美元，上漲金額和幅度與前一日完全相同。

5 月白銀期貨價格下跌 18 美分獲 0.7%，收每盎司 25.05 美元。

美國經濟數據公布後，黃金依然走低。數據顯示美國上週初次請領失業救濟金人數字 78.1 萬人下降至 68.4 萬人。另外，第四季 GDP 年化成長率自先前估計的 4.1% 上修至 4.3%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前受訪時表示，如果央行計畫撤回對經濟的緊急支持，會提前通知投資者。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，由於交易者尋求明確的方向信號，金價一直停留在每盎司 1730 美元左右的橫向交易區間內。

「過去幾個月來，各國央行對經濟挹注大量流動性，支撐了黃金牛市理論，但不確定性仍可能轉瞬就到，因為股市任何重大修正都可能觸發黃金的新反彈。另一方面，『通膨』和『緊縮』都是令黃金市場擔憂的兩大詞彙。」他說。

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