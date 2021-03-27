〈貴金屬盤後〉季末空頭回補 黃金收高 但本週仍見3週來首次收低

週五 (26 日) 交易，黃金期貨價格收高，但本週為 3 週來首次收低，係因美國經濟可望進一步改善的想法推升美元，進而使黃金承壓。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「即使歐洲仍飽受新冠疫情困擾，黃金本週仍收低，越來越明顯的是，美元升值是導致黃金下跌的罪魁禍首。」

ICE 美元指數週五上升 0.3%，本週升幅 0.9%。美元走強不利黃金價格，因價格對海外買家相較提高而削減其需求。

「美國疫苗方面的進展激發大眾期待美國經濟加速復甦，提振了大眾對美元的胃口。」Otunuga 說。

週五公布，密歇根大學調查顯示，3 月份美國消費者信心指數終值自] 本月初的 83 上升至 84.9。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 7.20 美元或近 0.4%，收每盎司 1732.30 美元，但本週仍收低 0.5%。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 將週五金價上漲歸因於「季末空頭回補」，他表示，「短期交易者對黃金持中立態度，而長期投資者則是已對黃金投資。」

投資者亦衡量其他美國經濟數據。美國個人收入與支出的調查顯示，2 月份個人收入下降 7.1% (道瓊調查的經濟學家共識預期為 7% 降幅)。消費者支出下降 1% (共識預期 0.8% 降幅)。Fed 偏愛的通膨指標「個人消費支出 (PCE) 」2 月上升 0.2%，不含波動大的能源和食物，核心通膨上升 0.1%，符合預期。

10 年期公債殖利率週五自前一日觸及的一週低點 1.59% 上升至 1.669%，同樣不利黃金，但與上週五 1.729% 的水準相比已下降許多。

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