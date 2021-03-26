羅賓漢傳開放平台 讓會員加入IPO購股

路透獨家引述消息人士說法報導，羅賓漢（Robinhood）正在打造一個讓首次公開發行（IPO）「民主化」的平台，平台上的用戶透過自家的 app 能與華爾街大戶平起平坐買股票，此舉可能進一步削弱華爾街對股票上市的控制。

目前羅賓漢用戶與其他散戶不能購買 IPO 新股，必須等到直正式掛牌交易才能買進。由於上市時股價往往會走高，能夠參與新股 IPO 的大型基金因此占盡優勢。

據 Dealogic 提供的數據，去年美國上市公司首日交易平均漲幅為 36%。

消息人士透露，羅賓漢計畫在 IPO 中撥出一部分股票給 1,300 萬位用戶，讓用戶能在「民主化」平台上購買。不過目前還不清楚羅賓漢未來會如何規劃，也不確定最後是否會讓計畫成真。

新的購買 IPO 管道將提高羅賓漢對用戶的吸引力，儘管有部分用戶批評羅賓漢限制大量做空「迷因股」的交易，比如今年初 reddit 論壇上引發的 GameStop(GME-US) 狂潮。羅賓漢表示，因資金問題，對 GameStop 等數檔股票的交易做出限制。

羅賓漢此舉可能進一步削弱華爾街對股票上市的控制。由於即將上市的公司及投資銀行會在新股發行時嚴格控管投資人配置，這個「民主化」平台也會讓羅賓漢自己的 IPO 更加容易。羅賓漢拒絕評論此報導。

羅賓漢「民主化」平台還能提高自己 IPO 的估值，因為此次發行將在價格中計入對股票的額外需求，而這些需求通常只會在股票上市之後才會出現。

消息人士說，雖然羅賓漢尚未披露 IPO 細節，但將在未來幾周進行，預估市值達 500 億美元。

羅賓漢讓散戶參與 IPO 計畫是顛覆傳統的新嘗試，不過也有許多公司沒有經過 IPO 流程採用「直接上市」模式，如 Slack、 Palantir 等。

羅賓漢的此舉也將激怒習慣在 IPO 獲大量配置的大戶。華爾街基金巨頭貝萊德 (BlackRock)、道富集團（State Street Corp.）表示，與短線散戶相比，自己是較好的持股對象，因為贏在能長期投資。