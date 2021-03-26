沙國石油設施再遭攻擊 儲油槽起火燃燒

《日本經濟新聞》週五 (26 日) 引述沙烏地阿拉伯國營通訊社報導，沙烏地阿拉伯能源部表示，該國南部的石油設施在 25 日遭到飛行物體攻擊，儲油槽發生火災，所幸無人傷亡。

這起攻擊事件很有可能是伊朗支持的葉門反叛軍胡塞武裝組織 (Houthi) 所為，攻擊武器應該是飛彈或無人機。

沙烏地阿拉伯在 3 月 22 日對葉門內戰提出停戰建議。在葉門內戰當中對立的葉門反叛軍胡塞武裝組織隔日宣稱他們使用無人機，在沙烏地阿拉伯的西南部採取攻擊行動，並宣稱沒有停戰打算。

沙國曾在 3 月 7 日表示該國石油生產設施遭到飛彈及無人機攻擊，已進行反擊。沙國能源部當時表示，波斯灣沿岸拉斯塔努拉港 (Ras Tanura) 的出口用油槽，遭無人機從岸邊攻擊。另外在國有的沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 的員工宿舍附近也有發現飛彈殘骸。

當時沙國能源部的發言人表示，兩處攻擊事件都無人傷亡，也沒有財產損失，知情人士也透露，石油生產未受影響。

胡塞武裝組織聲明該起攻擊是他們所為，該組織發言人告訴叛軍電視台 Almasirah，朝沙烏地阿拉伯發射 8 枚彈道飛彈、還有 14 架裝載著炸彈的無人機。