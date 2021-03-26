〈長榮貨輪卡蘇伊士〉挖土機清淤多日 長賜輪部分船頭重見天日

長榮 (2603-TW) 大型貨櫃輪長賜輪 (Ever Given) 意外擱淺卡住蘇伊士運河，今 (26) 日進入事故的第 3 天，後方上百艘貨輪全面阻塞，挖土機連日清淤終於有了進展，目前已讓部分船頭「重見天日」，不過，海上救助公司透露，可能還需要數天或數周才能脫困。

日本船東正榮汽船向長榮海運承租貨櫃輪長賜號，受強風與沙塵暴影響，意外打橫完全卡住蘇伊士運河，導致歐亞水路貨運動彈不得，因而推升原本就居高不下的海運價，每日約有價值 100 億美元的石油等貨物運輸。

據外電報導，救援團隊派出挖土機試圖清除泥沙，經兩日挖掘後傳出新進展，長賜號的部分船頭已經露出水面，當局強調，現階段最重要的工作就是將船頭的泥沙徹底挖出來，預計至少要清除約 12.8 公尺深的泥沙，才能達到足以讓船體吃水的深度，以便進行下一步拖船等行動。

長榮長賜號擱淺的最新衛星照曝光。(擷取自 AirbusSpace 推特)

據荷蘭海上救助公司 Smit Salvage 母公司 Boskalis 研判，此次長賜輪事故恐還需要數天至數周的時間才能完全排除，公司已派遣多位專家前往埃及協助。也有專家指出，28、29 日漲潮期將是脫困的最佳時機。

長賜輪擱淺導致蘇伊士運河雙向運輸受阻，許多滿載石油的油輪動彈不得，在河面上排隊等候多日，由於脫困作業恐耗時數周，運輸業者考慮改用空運或是貨櫃輪繞道好望角，但繞道非洲的成本高昂，預估航程將增加逾 9600 公里，光是燃料費用至少多出 30 萬美元 (約合新台幣 855 萬元)。