受惠強勁出口及政策支持 IMF上調南韓2021年經濟成長至3.6%

國際貨幣基金組織 (IMF) 在週五 (26 日) 大幅度上調對南韓 2021 年的經濟成長預期，主要受惠於該國科技產品的強勁出口，和疫情期間南韓當局財政政策支持。

數據顯示，IMF 預估，今年南韓經濟將成長 3.6%，高於 1 月份時預估的 3.1%。該機構表示，南韓經濟有望在今年復甦，主要受益於疫情相關因素逐步正常化以及外部需求增強，使得出口強勁。此外，南韓當局還計畫了最新的 15 兆韓元 (130 億美元) 的額外預算，為各產業帶來支持。

不過，經濟合作與發展組織 (OECD) 和南韓央行 BOK 的對南韓經濟成長的預估值小於 IMF。OECD 預估，南韓經濟將在今年將成長 3.3%，而 BOK 預測南韓經濟將增長 3%。

去年，新冠肺炎疫情爆發，使得南韓經濟萎縮了 1%，創下自 1997-1998 年亞洲金融危機以來的首次 GDP 負成長，不過，與全球其他大多數已開發國家相比，南韓經濟萎縮幅度較小。

受惠於晶片和汽車出口強勁，今年南韓經濟正處於復甦軌道上。佔據南韓經濟成長過半的出口，在 2 月份年增 9.5%，連續第四個月維持增長。不過，該國的內需和就業市場仍然疲弱，服務業受到疫情的嚴重打擊。

在這種背景下，IMF 建議，南韓應維持擴張性財政政策和寬鬆貨幣政策立場，以幫助經濟更快復甦。有部分專家認為，南韓央行應採取進一步寬鬆措施，以支撐經濟復甦並使通貨膨脹率更接近目標。

IMF 也預估，今年南韓國的通膨率將增長 1.2%，高於去年的增長 0.5%。南韓央行對將該國 2021 年的通膨預測為 1.3%。