〈長榮貨輪卡蘇伊士〉運河堵塞仍無明顯進展 貨運巨頭研究改道 部分船隻已途中轉向

全球航運巨頭馬士基 (快桅, Maersk) 和德國的赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 周四 (26 日) 表示，正評估讓船繞行非洲，以避開蘇伊士運河的堵塞，即使這是條昂貴而費時的航線。

自周二以來，協助「長賜號」脫淺的工作未能成功，拖船和挖掘機仍未能移動這艘 400 公尺長的巨輪，也沒有清出航運路線。

Jefferies LLC 能源海事的證券研究高級副總裁 Randy Giveans 說，如果貨櫃可以留在「長賜號」上，在漲潮的幫助下，應該可在周四完成脫淺。但要是需要卸貨或對運河本身進行大修，那麼需要花費的時間將至少兩周。

為避免塞在蘇伊士運河，部分開往亞洲市場的液化天然氣船，已經開始在途中轉向，改繞行非洲。

全球最大貨櫃巨頭馬士基發言人 Concepcion Boo Arias 表示，目前正在研究所有替代方案，包括繞行好望角。公司尚未做出具體決定。這將取決於蘇伊士運河無法通行的時間還有多久。

Boo Arias 說，有 9 艘馬士基貨櫃船及 2 艘夥伴船停泊於這一地區，正等待通道重新開放。

赫伯羅特公司報告說，有 5 艘船舶受到了封鎖的影響，目前正研究繞行好望角的方案。

Giveans 指出，目前在紅海外的船隻正在決定是否改道非洲，他們的航行時間將因此增加 10 至 15 天。

美國最大的機械生產商開拓重工 (Caterpillar Inc.) 表示，它正在面臨發貨延誤，甚至在必要時考慮空運其產品。一位發言人說，美國國家安全委員會正在密切監視局勢。