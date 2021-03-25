〈長榮貨輪卡蘇伊士〉長賜號日本船東、保險商 恐遭求償數百萬美元

長榮海運 (2603-TW) 大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）日前在蘇伊士運河意外擱淺，路透引述業內消息報導，長賜輪船東日本正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）以及保險商，恐將面臨蘇伊士運河管理局（SCA）至少數百萬美元的損失求償。

長賜輪受強風與沙塵暴影響擱淺，可能導致全球航運中斷數日，對此保險商和經紀商表示，出租長賜輪給長榮海運的日本正榮汽船公司（Shoei Kisen Kaisha）與其保險公司，恐將面臨 SCA 求償，以彌補其他船隻運輸中斷而失去的收入。正榮汽船尚未對此事作出回應。

保險業人士透露，如此大規模的輪船損壞保險金約在 1 億至 1.4 億美元，另兩名保險業人士說，輪船有在日本投保，打撈作業費用將由船體和機械保險公司承擔。

除此之外，消息人士也表示，船上貨物和其他遭困運河輪船的船公司將向輪船保險公司求償，賠償易損貨物受困運河與超過交貨期限的損失。

路透曾向船東互保協會（P&I Club）詢問針對環境污染與輪船損傷的索賠問題，但船東互保協會拒絕評論此事。

安聯全球企業與特殊保險部（AGCS）數據顯示，輪船擱淺是常見的航運事故，過去 10 年共發生 25 起。

然而，保險公司似乎不太可能對輪船擱淺運河造成的漏油汙染理賠，輪船技術管理公司 Bernhard Schulte Shipmanagement 表示，目前沒有汙染情形。

保險公司達信（Marsh）全球海運與貨運主管 Marcus Baker 表示，若受困輪船不斷增加，供應鏈將出問題。

Kpler 分析師 Rebecca Chia 說，有超過 20 艘裝載原油與成品的輪船受長賜輪擱淺影響。