〈景氣燈號〉2月轉亮紅燈 對策分數達40分創近32年新高

國發會今 (26) 日公布 2 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 40 分，較上月增加 3 分，燈號轉亮紅燈，是自 2010 年 9 月以來再度亮出紅燈，分數則創下近 32 年新高，景氣領先、同時指標仍持續上升，副主委高仙桂表示，景氣燈號亮出紅燈反映國內經濟有全面復甦跡象。

國發會表示，2 月景氣對策信號 9 項構成項目中，工業生產指數、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加 1 分；其餘 6 項燈號不變。

根據國發會資料顯示，2 月景氣對策信號綜合判斷分數達到 40 分，創下 1989 年 4 月以來新高。

國發會指出，整體經濟表現強勁，除因疫情影響致去年基期較低外，主要受惠新興科技應用、遠距商機需求續強，加上傳產貨品需求持續回溫，2 月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，隨各國陸續施打疫苗，主要經濟體持續採行寬鬆政策，有利全球經濟回穩，出口動能可望續溫；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資擴增，台商及外商持續加大在台投資，加上國人消費持續成長，有助國內投資、消費動能持續升溫。