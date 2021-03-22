國發會：今年公共建設計畫經費達6080億元 創近14年新高

國發會今 (22) 日表示，今年政府公共建設計畫經費預計投入 6080 億元、較去年增加約 1000 億元，為近 14 年來最高，主委龔明鑫指出，雖然部分經濟活動仍受疫情影響，但政府投注公共建設的力道不能中斷，將要求各機關積極執行計畫管控。

國發會也統計截至今年 2 月底止，各機關已執行約 546 億元，年增 35 億元，經費達成率達 8.98%、年減約 1.14 個百分點。

國發會表示，經建達成率略微下滑，仍有待各部會投入更多心力推動，並依行政院指示積極管控公共建設計畫推動進度，加速推動執行，以帶動經濟發展，而觀察今年整體公共建設計畫經費，交通部等 7 個部會經費增加 30 億元以上，還包括航空城用地取得、循環專區計畫、高中以下冷氣裝設等計畫。

國發會進一步指出，今年度各季經費分配，第 4 季經費分配比率及金額均較去年同期增加，而近年固定資本形成也持續成長，對於衍生大量勞動力需求，也將要求勞動部強化國內勞工媒合及訓練。

另一方面，國發會也考量地方財源籌措困難、優化交通路網建設，今通過新一期生活圈道路交通系統建設計畫 (111-116)，將由交通部、內政部分別處理公路系統、市區道路的補助作業，6 年預計各投入 330 億元、420 億元，回應地方需求，並透過中央與地方合作，提升民眾行路安全。