〈正隆法說〉今年靠三招提升ESG績效 打造亞洲低碳綠能新紙業

正隆 (1904-TW) 今 (26) 日召開電話法說會，總經理蔡東和表示，展望今年，正隆將專注拓展海內外循環經濟據點、擴大產量與綠能投資、推動數位轉型等三大策略，提升 ESG 經營績效，成為亞洲低碳綠能新紙業。

蔡東和表示，正隆因 2018 年超前部署於竹北廠投資設備，成為國內第 1 家廢紙容器完全再生紙廠，一條龍實現低碳減塑，發展綠色商機，也挹注營收成長。為進一步擴大循環經濟體系，公司積極推動海內外擴產，未來三年每年資本支出平均超過 70 億元。

2021 年度的工作重點，蔡東和表示，台灣部分，斥資 20 億於高雄燕巢打造的台灣第一座智能紙器廠將於年中投產，大園廠也將增設再生白漿產線，預計 2022 年商轉，擴大廢紙容器再生全循環價值。此外，為持續建立減煤與零燃煤再生能源，公司將繼續投入沼氣發電和發展再生能源。

同時，正隆耗資 15 億元，於竹北廠引進的全台最大高效能生質熱電系統，年發電量達 1.26 億度，2021 年下半年商轉後，將推進廢棄物資源化達 92% 的中長期目標，邁向電力自主、大幅提高環保績效外，亦同步提升溫室氣體減量競爭優勢。

海外部分，蔡東和表示，看好東南亞經濟發展，帶動包裝需求成長，正隆斥資 2 億元於越南隆安廠引進當地第一套國際級先進預印設備，即將完成試車，預計將攻下不少高階紙箱訂單。

此外，越南平陽造紙廠展開第二期年產 40 萬公噸工紙計畫，預計 2021 年第四季投產，並在平陽省濱吉市和北越北江省光州工業區籌備第四和第五座紙器廠，年產能上億平方米，大幅提升東南亞市場營運規模，打造亞洲循環經濟紙業標竿。

正隆至 2022 年初，總計全集團產能為再生白漿 6.6 萬噸、紙與紙板年產能達 250.2 公噸，增加 40 萬公噸、紙器年產能達 19.07 億平方米，增加 1.8 億平方米。

正隆表示，因應經營環境劇烈變化，除推動硬體設備升級改造，早於 2000 年即完成全集團 ERP 企業資源規劃，是台灣紙業智能發展先驅。為提升營運競爭力，正隆也於 2019 年開啟智慧工廠元年，推動「智紙 4.0」，結合物流網、行動、數據三大應用，透過全面數位轉型實現低碳節能、綠色產銷、強化客戶服務，讓產業價值再升級。

