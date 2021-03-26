〈正隆法說〉台、越產能全開 高稼動率可望維持到下半年

正隆 (1904-TW) 今 (26) 日召開電話法說會，總經理蔡東和表示，目前受惠市場需求轉強、台灣及越南產能全開，預期至下半年均可望維持高稼動率水準。

正隆去 (2020) 年全年稅後純益 37.44 億元，年增率高達 60%，EPS 3.36 元，年增率 61.5%，雙創歷史次高，董事會已經通過每股將配發現金股利新台幣 1.8 元，不但較前一年度成長 50%，更改寫歷史紀錄，以今天收盤價 33.75 元估算，現金殖利率 5.3%。

蔡東和表示，去年雖受新冠疫情及全球供應鏈移轉影響，但在經營團隊穩健經營下仍繳出亮麗成績。在合併營收上，全年營收 400.74 億，小幅衰退 0.78％，主要是第一季疫情影響開工率且售價下滑，但受惠市場需求轉強、台灣及越南產能全開，帶動本業營運績效顯著好轉，才讓獲利創歷史次高。

蔡東和進一步指出，市場動能延續到今年，目前訂單需求暢旺，無論台灣或越南所有造紙及加工部門均全能生產，目前台灣造紙廠稼動率幾近滿載，紙箱廠則已滿載，越南也是產能全開，預期需求熱度將持續至下半年。

而原物料價格持續飆漲的部分，蔡東和表示，國際木漿價格每噸自去年初每噸 540 美元漲至目前的 800 元美元、年增近 5 成，白卡紙及白面紙原料價格自去年初每噸 570 美元漲至 900 美元、年增近 6 成，尤其近 3 個月增速更是明顯擴大，國際原物料及運輸價格近期持續高漲，仍對營運造成困擾，控制成本至關重要。

為了反映成本上漲壓力，正隆 1 月調漲產品價格每噸 50 美元，配合市場需求暢旺，使前 2 月自結合併營收 64.17 億元、年增 11.44%，創近 4 年同期高點。蔡東和預期，因為 3 月市場需求仍暢旺，各種狀況亦在掌控中，預期首季營收、毛利率及營益率均會優於去年同期。