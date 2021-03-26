玉晶光去年EPS 27.42元 擬發10元現金股利 同寫歷史新高

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (26) 日公布 2020 年財報，稅後純益 30.56 億元，創新高，每股純益 27.42 元，董事會也通過，每股擬配發 10 元現金股利，也創新高，以玉晶光今天收盤價計算，現金殖利率為 2.14%。

玉晶光 2020 年全年財報，營收 159 億元，創新高，毛利率 43.46%，年減 3.49 個百分點，稅後純益 30.56 億元，創新高，年增 21.15%，每股純益 27.42 元。

玉晶光主管指出，目前在產品生產良率上已獲控制，能隨市場需求放大而有助獲利成長，同時，目前玉晶光目標是提高在主要客戶的市占率，及擴大主要客戶鏡頭採購數量。

玉晶光持續投資福建廈門廠，包括 2020 年及 2021 年合計投資 55.62 億元，擴充並改善該廠設備及產能，玉晶光並看好手機高階鏡頭感測元件加大、變焦鏡頭、多鏡頭設計等趨勢，將有助營運成長，明年產能也將增加 20-25%，至於 VR/AR 光學產品，玉晶光也有團隊開發設計，預計 2022 年後可望有營收貢獻，目前認為，美系客戶發展穿戴式裝置應用上，VR 的進度將會優於 AR 產品。

玉晶光 2021 年前 2 月營收 17.46 億元，年增 4.24%，玉晶光主管指出，第一季是市場需求淡季，需求估較上季下滑。

大立光 (3008-TW) 日前也公告去年財報與盈餘分配，去年稅後純益為 245.34 億元，年減 13.19%，每股純益 182.9 元。大立光擬配發每股現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高，並可望改寫台股史上股利配發最高金額。