〈財報〉美團Q4營收年增35% 虧損金額高於市場預期

港股美團 (3690-HK) 周五 (26 日) 盤後公布財報，上季營收年增 35% 至 379 億元人民幣，非 IFRS(國際財務報告準則) 經調整淨虧損為 14.4 億元，表現差於市場預期。

美團周五股價先隨其他科技股回升，全日收漲 5%，報 302 港元。

基於非 IFRS 財報關鍵數據:

第 4 季營收 379.2 億元人民幣，年增 34.7%。

第 4 季淨虧損 22.4 億元人民幣，市場預估虧損 9.68 億元人民幣。

第 4 季經調整後虧損淨額為 14.37 億元人民幣，年減 163.3%。

全年調整後純益 31.2 億元人民幣，年減 33%。

全年營收 1147.9 億元人民幣，年增 18%，市場預估 1139.5 億元人民幣。

全年營業利潤 43.3 億元人民幣，年增 62%。

營收依部門區分

來自餐飲外賣業務營收為 215.38 億元人民幣，年增 37%；

到店、酒店及旅遊業務營收為 71.35 億元人民幣，年增 12.2%；

新業務及其他業務營收 92.44 億元，年增 51.9%。

新業務成關注焦點

包含社區團購等業務的美團新業務，第 4 季表現造成虧損擴大。數據顯示，新業務及其他分部的經營虧損，由上年同期的 - 13 億元人民幣，大增至 - 60 億元。

美團指出，虧損擴大主因為：業務迅速擴張令零售業務的經營虧損增加，與惡劣天氣導致周轉率下降，以及 2020 年下半年大量購買資產導致折舊成本上升。

大和此前預估，為在疫情期間搶攻大陸市場，美團社區團購業務「美團優選」上季將造成 30 億元虧損，主要因業務初期的大額投資。但野村預期，這一業務有望於 2024 年轉為獲利。

交銀國際預測，社區團購將幫助美團進一步向低線城市滲透，長期提升用戶忠誠度