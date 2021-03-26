利多連發！小米推自家晶片 傳與長城合作造車

週五 (26 日) 市場傳出小米 (1810-HK) 正在商談使用長城汽車的工廠生產電動汽車，最快可能下周宣布合作關係。另一方面小米官方微博公布 3 月 29 日的新品發表會上將推出自家研發晶片。不過針對與長城汽車的合作，小米表示一切以公告為準。

資料來源: 小米官方

在小米與長城合作造車的消息傳出後，小米港股股價急速攀升一度大漲 6.3%，長城汽車 A 股則是一度勁揚 6%。

消息人士稱，小米正在與長城汽車進行談判，希望利用長城汽車在中國的一家工廠來生產自己品牌的電動汽車。消息透露，小米的電動汽車將瞄準大眾市場，這與該公司電子產品的整體定位一致。其中一位知情人士說，長城之前從未向其他公司提供過製造服務，這次將提供工程諮詢，以加速項目進度。

之前熟悉小米創辦人雷軍的投資方和汽車業高層的知情人士透露，小米正在快速推動造車相關調查，最快有機會在 1～2 個月內完成新事業體。初步討論的品牌定位與小鵬汽車類似，主打高科技的中高階客群。該計劃的直接負責人為小米老將王川，當中包含找尋人才、技術和製造工廠等各種資源。

至於新品發表會，除了小米 11 Pro、小米 11 Ultra 將登場後。小米創辦人雷軍再度喊話「小米要做高階產品，小米手機售價要上萬 (人民幣)」，但未提到何時可達到這個新目標。同時，今(26) 日小米官方又釋出一張宣傳照，直指在新品發表會上不光只有消費性電子，還有自家晶片將亮相。

