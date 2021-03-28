台新Richart新戶活存利率4月起升至1.2% 舊戶要過三關高門檻

台新 Richart 身為數位帳戶龍頭、擁有 200 多萬戶用戶數，將於 4 月起，活存利率針對新戶從 1% 調高至 1.2%；對舊戶來說，雖然表面上看起來也有機會拿到 1.2% 利率，但卻要「過三關」，而且還有限額 15 萬名，等於變相大砍利率。

Richart 原本活存利率最高 1%，但 4 月起，只要是新戶，利率上調至 1.2%，此「1.2% 利率」是基本利率享 0.04%、每月自他行單筆轉帳 2 萬或設定 ACH 轉帳單筆 2 萬享加碼 1.16%，活存 30 萬元以內就享 1.2%，放一年利息等於有 3600 元。

而所謂 Richart 新戶與舊戶的分界，是以成功開立 Richart 數位帳戶的時間點為基準。回溯至只要今 (2021) 年開立成功者，都視為新戶，新舊戶的優惠活存利率的條件大不相同。

舊戶則要格外注意，從 4 月起，雖然表面上看起來仍然是 30 萬額度內享 1.2%，但其組成條件門檻提高很多，此「1.2% 利率」也是三個條件組成，分別為：基本利率享 0.04%、需設定 ACH 每月轉入 2 萬元，或是手動以他行轉入 2 萬元，才可在次 2 月月初前享有 0.26%，而剩餘的 0.9%，則需於檢核日前，在外幣活存帳戶內擁有至少 2000 美金，且限量只有 15 萬名。

Richart 真的新戶的優惠利率，等於是把舊戶的條件提高，還算可以接受；但是對於舊戶而言，想要把 1.2% 拿好拿滿，可說是相當高難度，恐怕掀起存戶的「搬錢潮」。

目前樂天銀行沒有額度上限享有 1% 利率，一銀的 iLEO 和上海商銀的 CloudBank 都有 1.2%，但卻不用過關斬將直接擁有，只是 iLEO 額度規定 12-72 萬元、CloudBank 額度訂在 30-50 萬元；聯邦銀 New New Bank 活存利率達 2%，上限 10 萬元；遠東銀的 Bankee 利率更高達 2.6%，但額度只限 5 萬元。