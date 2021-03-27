解救存款族荷包！銀行推大額高利存款專案

低利時代存款族荷包怎麼顧是一大學問，部分消費者可能考慮捨棄定存，準備投入報酬率較高的股市或其他投資工具，但保留一定比例的存款部位仍是必要的，瞄準存款族需求，多家銀行近期紛紛推出大額高利存款方案，年利率維持在 1% 左右，優惠存款額度從新台幣 300 萬元至 2 億元不等。

舉例來說，王道銀行至 6 月底前推出新台幣一年期年利率 1% 的定存專案，只要新台幣 3000 元即可開立定存，單筆定存額度上限高達兩億，且不限存款筆數，是目前起存門檻較低且優惠額度較高的方案，亦不限新舊戶或新舊資金皆可參與定存。

比較特別的是，王道銀行更針對參與此定存專案的消費者推出加碼現金回饋方案，只要參與此定存的消費者以王道銀行帳戶新綁定街口支付、Line Pay Money、橘子支付三者中的任一電子支付帳戶，或於王道銀行以新台幣兌換美元單筆達 100 美元以上，不需額外申請，即可獲得加碼現金回饋的機會，按往來資產總額增加金額，最高回饋新台幣 500 元。

此外，凱基銀行於 4 月底前亦提供新台幣一年期年利率 1% 的定存專案，起存金額為新台幣 100 萬元，單一客戶最高承作金額限新台幣 500 萬元，且只限新戶及新資金才能享有優惠利率。

甫開業的樂天純網銀同樣提供新台幣一年期定存年利率 1%，起存門檻為新台幣 1 萬元，單筆上限則只有 300 萬元；遠東商銀則推出新台幣一年期定存年利率 0.87%，新台幣 30 萬元起存，存款金額無上限，但僅限新資金或優惠專案定存到期增額續存。

如果要保持資金運用較多的彈性，也可考慮大額高利活存專案。其中，王道銀行至 3 月底前推出三段式新台幣階梯活儲專案，只要於活動期間自他行轉入或匯入單筆新台幣 100 萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，不需額外申請，自轉入後次一營業日起共六個月，不限新舊資金，存款總金額中新台幣 100 萬元至 300 萬元的部分享有優惠年利率 0.6%、新台幣 300 萬元至 500 萬元的部分享有優惠年利率 1%。

匯豐銀行亦推出新台幣階梯活存專案，僅限新資金且為理財客戶，才能享有存款中新台幣 200 萬元至 300 萬元的部分享有優惠年利率 1.2%，且需於 3 月底前登錄成功，優惠利率只到 4 月底止。

