電子代工廠搶車用商機 看旺未來五年成長

電子代工廠去年在遠距商機帶動下，繳出營收亮眼成績，展望下一個成長動能，和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等均鎖定車用電子相關領域布局，看好在電動車、自駕車發酵下，可望逐步貢獻營運，未來 5-10 年雙位數成長。

和碩已躋身美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 供應鏈，供應車載電控系統，緯創則投資中國電動車大廠蔚來汽車 (NIO-US)，提供蔚來汽車控制系統零件，仁寶客戶也涵蓋歐美系車廠，未來計畫進一步拓展電動車領域市場。

隨著近年環保意識抬頭，電動車商機逐步浮現，對車用電子需求也持續加溫，也成為各大代工廠積極進軍的新領域市場，除了拓展新產品線外，也可望提升整體毛利率，擺脫過去「毛三到四」的窘境。

展望今年，緯創指出，去年車用相關事業仍小幅虧損，但隨著需求增溫，看好今年有機會轉虧為盈，整體汽車電子產品毛利將達雙位數，仁寶同樣認為車用市場在歐、美客戶需求提升下，每年將有 30-40% 成長，

和碩則持續布局電動車市場中的電控市場，因電控產品可結合過去在運算、通訊經驗，除了電動車外，包含電動摩托車、電動腳踏車也是未來布局重點，看好未來 5-10 年車電產品每年將維持雙位數成長。

電動車目前在全球車市占比仍不到 10%，不過隨著科技發展、環保意識抬頭下，2025 年整體市占可望攀升到 1 成左右，市值也可望從 4 兆美元擴增加至 6 兆美元之上。