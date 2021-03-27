不畏疫情 安聯人壽靠三大支柱支撐保費逆收入勢成長

受疫情衝擊去 (2020) 年保險初年度保費年減近 3 成，但仍有壽險公司逆勢正成長，安聯人壽今 (27) 日表示，去年初年度保費逆勢年增 1.3%，是市場四家繳初正成長的保險公司之一，總保費收入也有 2% 的年增幅。

根據壽險公會統計，全體壽險業 2020 年初年度保費收入年減 28.1%，總保費收入年減 9%，有別於市場保費收入縮水，主打投資型保單的安聯人壽則逆勢繳初正成長成績，其中初年度保費收入年增 1.3%，總保費收入年成長 2%。

安聯人壽總經理林順才表示，去年受疫情與低利率衝擊，保險市場大環境面臨嚴峻挑戰，但安聯人壽去年銷售業績累計逾 578 億元，是外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費全年累計第一名。

此外，在健康型商品部分，去年的新契約保費也較前年增加 23%。

林順才分析，去年在嚴峻的挑戰下還能逆勢成長，主要歸功在產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，才能突破重圍展現韌性。

在人力規劃部分，安聯人壽截至去年 12 月底止，整體業務員人數已突破 5000 人，業務員登錄淨增加人數超過 1000 人創下業界第二名，也是今年以來業界人力成長最快速的壽險公司。

展望後市，林順才認為，去年受全球央行降息影響，進而衝擊利變型保單市況，整體市場以利變型保單衰退幅度最大，即便今年前 2 月利變型保單的初年度保費仍較去年同期衰退。

林順才指出，未來市場何時真正復甦對保險公司而言仍是一大挑戰，在低費率與市場商品競爭下，可以預見未來投資型保單競爭將更趨激烈。

