清明連假台股隱憂大 法人：清明前後上漲機率逾5成

台股單周上漲 235 點成功站回 16300 點，重新收復月線，由於下周適逢清明連假，市場關注在外資繼續調節下，台股是否面臨清明變盤，而統計過去 10 年經驗，清明前 5 日或前 1 日指數都是漲多跌少，上漲勝率分別為 8 成與 6 成。

從資金面來看，根據證交所統計，最近一周外資賣超台股達 401.48 億元，在近期市場處於資訊空窗期，目前電子上游大多維持高檔震盪的格局，漲價題材概念則較有表現空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，4 月中旬即將進入財報揭露高峰期，只要電子股財報表現理想，預期將有助於台股重拾上漲動能。

葉獻文進一步指出，近期美元指數轉強，導致國際資金對台股的動向沒有延續性，但因為展望全球經濟仍佳，加上貨幣寬鬆並未改變，對外資的態度不須有過度悲觀的態度。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美債殖利率陡升引發通膨疑慮牽動市場情緒，導致股市陷入震盪整理，但隨著美債殖利率的回落，加上疫苗施打，以及美國政府補貼推動就業市場回溫等等，顯示經濟復甦已漸成市場共識，預期殖利率走升對股市波動影響可望逐步減緩。

鍾安綾表示，隨著全球疫情回穩、消費力的提升，傳產類股中屬於長期解封概念的紡織和鞋類族群有望受惠；至於晶圓代工、載板及面板等，則因庫存亦低，預期漲價效應可望持續到第 2 季，漲價題材相關可持續留意；長期趨勢上則持續看好電動車、高速傳輸等。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，目前盤面缺乏強勢族群，短線上以生技醫療與化學類股中小型股表現較佳，但對拉抬大盤指數力道有限，預期下一波盤勢主流，可能聚焦在車用與工業自動化類股較具表現空間。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，目前盤勢仍以區間整理格局為主，儘管歐洲等地疫情有復發跡象，但因疫苗施打普及率提高，預料不至於影響經濟表現，但仍應留意美債殖利率變化與美國對中國政策發展方向。