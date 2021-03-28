加速拓展中國市場 化工廠子公司相繼赴A股掛牌

國內化工廠旗下子公司近期相繼赴 A 股掛牌上市，除為子公司籌資擴產外，也盼能藉此加速拓展中國業務市場，吸引優秀人才加入；繼上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新材去年 9 月在 A 股科創板掛牌後，樹脂大廠南寶 (4766-TW) 旗下子公司佛山南寶高盛高新材料，也將申請在 A 股掛牌上市。

上緯投控持股 88.75% 子公司上緯新材，去年 9 月底在上海證交所科創板掛牌，為首家在科創板上市的台資企業，上市前資本額為人民幣 3.6 億元，上市後資本額增加到人民幣 4.032 億元 ，而上緯投控持股比例也降至 79.24%。

上緯新材主要產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，2019 年營收為人民幣 13.49 億元，稅後純益為人民幣 0.78 億元。

而南寶佛山高新主要業務為高性能熱熔膠研發與生產，為南寶持股 60.47% 子公司，為快速拓展中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高集團全球競爭力與提升品牌形象，南寶董事會通過佛山高新赴 A 股掛牌上市案。

南寶表示，若順利完成上市程序，將對公司形象及業務帶來正面效益，並提升公司轉投資價值，上市募集資金淨額主要用於廠房增建、購置研發測試設備及補充流動資金，並引進高階研發人才，提升公司創新能力。

佛山高新此次在 A 股掛牌募資，將聚焦於順應市場發展、符合環保要求的新產品專案開發；同時擴大生產線，進一步提高巿占率。

南寶去年稅後純益 12.2 億元，年減 0.7%，每股純益 10.12 元。隨著去年第四季以來，各事業群營運顯著成長，南寶看好今年主力鞋材產品銷售將回到過去水準，特殊黏著劑則將重返成長，營收展望樂觀。