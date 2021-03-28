合一糖尿病潰瘍新藥 獲衛服部通知領證

合一 (4743-TW) 今 (28) 日公告，旗下糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」乳膏，已接獲衛生福利部公函通知領取藥證，後續則將在美國執行第二項三期臨床試驗。

合一將於本周二 (30 日) 召開線上法說，市場預期，新藥未來海外內銷售發展，以及其他藥品研發狀況，將成為關注焦點。

合一表示，該新藥未來將進行全球上市佈局，包括不同國家與地區申請上市許可或上市所需臨床試驗，確認藥品合作對象、藥品專業教育與上市推廣、藥品學術研究。

合一指出，速必一乳膏下一階段，除進行美國第二項三期臨床試驗，預計臨床試驗啟動收案後 2-3 年完成外，藥品上市銷售吼，應依據授權合約，在授權專利有效期間支付授權方銷售權利金。

根據 Diabetes Care 2020 年 5 月回顧性分析指出，台灣糖尿病足部傷口潰瘍病患每年治療平均費用為 14 萬元，截肢平均費用約萬元，顯示其症狀所造成的醫療負擔沉重，影響病人及其家庭。

根據國際糖尿病協會統計，2019 年全球糖尿病人為 4.25 億人，2045 年將達到 6.29 億人，其中約有 12-15% 糖尿病患者，會發生足部傷口潰瘍，嚴重患者被迫截肢，截肢後五年存活率為 60%，為糖尿病患致死致殘的嚴重併發症。