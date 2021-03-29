〈新股IPO〉美國監管重拳 嗶哩嗶哩港股掛牌出師不利

受到美國 SEC 要求嚴審外國企業，將不合規定的企業強迫下市，外界直指針對中國企業而來，導致中概股引發一波崩跌走勢，連帶拖累嗶哩嗶哩 (中國俗稱 B 站) 美股表現。週一 (29 日) 嗶哩嗶哩 (9626-HK) 在香港二度上市第一個交易日股價開盤重挫約 7%。

近期在美國上市的中概股面臨較大的賣壓，中概股在上週五多檔個股重挫，嗶哩嗶哩則在盤中大幅震盪，雖然最終上漲 1.5%，但在近 30 個交易日內，嗶哩嗶哩股價持續走跌，累積下挫約 35%。

(圖片: AFP)

嗶哩嗶哩董事長兼 CEO 陳睿在今日港股掛牌時表示：「今天，我們回香港上市，回到屬於中國的資本市場。」他表示，站在新的起點上，影音化將成為未來的必然趨勢。隨著設備和技術的升級，影音將成為網際網路內容的主流。影音創作將無所不在，鋪滿人們生活的每一個角落。

嗶哩嗶哩以「豐富中國年輕一代的日常生活」為使命創建於 2009 年，於 2018 年在那斯達克上市。2018 年～2020 年，嗶哩嗶哩營收分別達 41.29 億人民幣、67.78 億人民幣、120 億人民幣。從近五年來看，嗶哩嗶哩營收年增 90.60 倍，五年年均複合成長率高達 147%。

嗶哩嗶哩在香港上市前夕還意外出現小插曲，主要因為公司在提交給港交所的公告資料中居然將自家公司名稱寫成「百度」，引發市場嘩然。連中國官媒央視也直批嗶哩嗶哩、投資銀行、律師等一眾上市團隊「複製貼上」行徑極不專業。

