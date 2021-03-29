中國瘋造車 官媒直言產業亂象多

新能源汽車產業雖然被列中國政府列為國家等級的戰略性新興產業之一。但在面對不少產業跨業插旗投入「造車」行列之下，中國官媒新華社直批亂象叢生，更點名「某些企業」還沒賣一輛車市值就來到幾千億人民幣的水準，還有不實宣傳等亂象，已經為新能源汽車產業的健康發展帶來隱憂。

港股上市的恒大汽車 (708-HK) 就是直接遭到中國官媒點名有問題的造車新勢力之一。新華社表示恒大汽車收入極少來自電動車或新能源汽車，但市值已達 5000 億港元，該利空言論導致週一 (29 日) 恒大汽車股價崩跌逾 10%。

報導中批評，電動車市場的潛力催生出部分企業「紙上」造車，像是恒大汽車市值高達 5000 億港元，成為港股中市值僅次於比亞迪 (1211-HK) 的第二大車廠，但該公司尚未有一款量產車型在販售。

根據 2020 年財報內容顯示，恒大汽車 98.79% 的營收來自醫療美容及健康管理收入，卻只有 1.21% 營收來自新能源汽車。

分析師指出產能和市值的巨大反差顯示新能源汽車業在資本市場上已有很大的泡沫，或是本夢比。

(圖片: AFP)

此外某知名車廠對其取得電池技術突破的宣傳被指誇大不實，引來不少業內專家批評，如利用「文字遊戲」將一些產業中常見的技術包裝成「黑科技」欺騙消費者。

另一方面則是只要車輛發生問題，車廠第一時間就把責任向外推，如理想 ONE 新能源車斷軸事件中，理想先以「硬體優化升級」搪塞，後在大眾壓力下才承認存在設計缺陷。另外在多起特斯拉電動車無故加速造成事故中，特斯拉均試圖將事故原因歸為車主錯誤操作；甚至今年 1 月在特斯拉新車斷電事件中，竟然將理由怪到中國國家電網上。

中國主管機關也開始針對造車品質進行嚴審，近期 4 萬餘輛因安全隱憂召回的車輛中，電動車就超過 3.3 萬輛。

