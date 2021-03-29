擴大支持半導體產業 中國公布免徵關稅條文

週一 (29 日) 中國財政部、海關總署、稅務總局聯合發布支持半導體產業和軟體產業發展進口關稅公告，主要符合規定條件的半導體相關進口產品，自 2020 年 7 月 27 日～2030 年 12 月 31 日期間均可免課進口關稅。

公告列出免徵進口關稅產品項目，包含 IC 電路線寬小於 65 奈米的邏輯 IC、記憶體企業，及線寬小於 0.25 微米的特殊半導體工藝（如類比、高電壓、射頻、功率、影像感測、MEMS 等等）進口中國國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，無塵室專用建築材料、配套系統和 IC 設備零組件等。

內容同時指出自 2020 年 7 月 27 日，至第一批免稅進口企業清單印發後 30 天內，已徵收的免課關稅稅款均將退還。

(圖片: AFP)

中國為解決晶片短缺、關鍵技術被國外控制等問題，中國多個政府部門近期連續推出半導體新政。中國科技部部長王志之前在中國國務院新聞辦公室舉辦的記者招待會上表示，中國未來主要聚焦 IC、軟體、高階晶片、新一代半導體技術等領域的一些關鍵核心技術和前緣基礎研究上，利用國家重點研發計劃等給予支持。

另一方面，中國工信部表示，中國政府將對半導體產業在國家層面上給予大力支持，共同營造一個市場化、法治化和國際化的營運環境和產業發展的生態環境。

