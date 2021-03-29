野村控股股價重挫！與美國客戶交易恐虧損20億美元

《日本經濟新聞》週一 (29 日) 報導，日本野村控股 (Nomura Holdings)(8604-JP) 於 29 日宣布，該公司與美國客戶之間的交易有可能產生鉅額損失。發生損害的案子發生在上週五 (26 日)，野村控股向該客戶請款的金額以 26 日時點的市場行情估算大約 20 億美元。受此消息影響，野村控股的股價在 29 日早盤也一度較上週末大跌 16%。

野村控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

野村控股的美國市場部門，向避險基金等提供服務的主經紀商業務 (Prime Brokerage) 在交易過程似乎發生損失。高盛在 26 日以「大宗交易」(Block Trade) 賣出中國科技及美國媒體的個股，然而有部分企業的股價卻出現慘跌，而這樣的混亂也可能導致野村控股蒙受損失。

野村控股在 2020 年度前三季 (4 到 12 月) 的合併淨利報年增 23% 至 3085 億日圓。在倉位整理方面估計金額可能出現增減，然而在最新一季 (2021 年 1 到 3 月) 有可能在帳上產生與請款金額相當的損失。

野村控股在 29 日宣布，受這回帳面損失的影響，已在 3 月 23 日決定發行條件的美元計價普通公司債 (約 32.5 億美元) 的發行也決定喊停。會在公司業績所受影響明朗之後，來檢討是否要再度發行。