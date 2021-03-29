Nexon取得日本三家電玩軟體公司共600億日圓股票

日本遊戲公司 Nexon(3659-JP) 在週一 (29 日) 表示，該公司在截至 2020 年 12 月底，已經取得日本三家大型遊戲軟體公司的共計 600 億日圓股票。

其中包含萬代南夢宮控股 (Bandai Namco Holdings)(7832-JP) 的大約 300 億日圓股票、Konami 控股 (9766-JP) 的大約 200 億日圓股票，以及 Sega Sammy 控股 (6460-JP) 的大約 90 億日圓股票。而不論是哪家公司，Nexon 都取得 2% 左右股權。

除此之外，Nexon 也有取得美國玩具製造商孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 的大約 540 億日圓股票。Nexon 是從 2020 年的前半開始，持續的進行股票買進。

Nexon 表示，他們是進行純投資，動機是在這個低利率時代有效來將資金作靈活運用。而今後也有可能在遊戲的製作方面展開合作。該公司也強調，他們沒有進行敵對性併購或行動主義 (Activism) 的企圖。而在過去，Nexon 從未取得任何一家日本同業的股票。

Nexon 在去年表示，要針對全球從事娛樂事業的上市公司，展開 15 億美元上限的投資計畫。不過當時 Nexon 並沒有公布投資對象。